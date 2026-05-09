9 мая, 09:13

Путин: Предки всех народов завещали беречь и защищать мир

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Отцы и деды всех без исключения народов завещали потомкам беречь и защищать мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приёме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Они завещали всем нам беречь и защищать мир», — заключил президент.

Новая мировая архитектура, по словам Путина, должна учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов Земли, а также их права самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём Победы, назвав этот праздник священным, светлым и самым главным. Выступая на Параде Победы в Москве, лидер РФ подчеркнул, что у всех общая цель, и каждый вносит личный вклад в победу — как на поле боя, так и в тылу. Путин выразил твёрдую уверенность в правоте общего дела, отметив, что россияне едины.

Анастасия Никонорова
