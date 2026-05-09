В освобождённом городе Северодонецке Луганской Народной Республики военнослужащие спецназа «Ахмат» поздравили участников Великой Отечественной войны с Днём Победы. Бойцы пришли к ветеранам с подарками и поблагодарили их за мужество, несгибаемую волю и многолетний труд на благо Родины.

«Такие встречи — возможность лично поблагодарить героев, чей жизненный путь является для нас примером истинного патриотизма!», — говорится в сообщении.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поддержал ветеранов Великой Отечественной войны. Его благотворительный фонд «Русский Крест» организовал большую программу помощи, которая охватила несколько стран и регионов. Деньги получили ветераны ВОВ, живущие в России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. Всего 30 участников войны получили по 1 миллиону рублей.