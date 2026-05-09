Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал указ киевского главаря Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве в честь 9 Мая неуместным кривлянием и глумлением над священным праздником Победы.

Серьёзные договорённости президентов России и США в преддверии Дня Победы можно только приветствовать, ведь в них подтверждается традиция боевого братства народов двух стран во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции. Сенатор назвал особенно неуместным глумления Зеленского над священным праздником.

«На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского, своим «указом о параде в Москве» продолжающего глумиться над праздником — священным, я уверен, и для большинства украинцев, но только не для киевской клики», — сказал Косачёв ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым указ Владимира Зеленского о Параде Победы в Москве, заявил, что горе тому, кто пытается подтрунивать над Днём Победы, а России ничьё разрешение не нужно. Представитель Кремля назвал эту шутку киевского комика глупой и подчеркнул, что это большая беда.