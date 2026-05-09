Нынешние власти Германии, пожалуй, впервые в послевоенной истории не смогли публично назвать страну, освободившую немецкий народ от нацизма. Об этом в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, у немецких политиков спросили, кто победил и кто освободил Германию, но они не нашли в себе сил упомянуть Советский Союз, а своё молчание объяснили ограниченным количеством символов в постах социиальной сети X.

«Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит», — подчеркнул Песков.

Он выразил надежду, что в ФРГ ещё сохранились здравомыслящие люди, готовые отдать должное истории и подвигу тех, кто вместе с немецкими антифашистами спасал страну от коричневой чумы. На вопрос журналиста о том, не встаёт ли Германия на опасный путь, Песков ответил утвердительно.

«На слишком опасный путь встаёт Германия. Не первый раз», — заметил спикер Кремля.

Напомним, официальный Берлин уклонился от прямого ответа о том, кто именно спас Европу от гитлеризма. Представитель правительства ФРГ Штеффен Майер на брифинге предположил, что канцлер Фридрих Мерц не стал перечислять страны-освободительницы в своём посте из-за лимита символов в сети Х, главным для него было напомнить о самом факте освобождения Германии от террора.