Песков: Нынешнее поколение политиков Германии совершенно её не красит

Нынешние немецкие политики, которые замалчивают роль СССР в разгроме нацизма, совсем не украшают Германию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля отметил, что в Германии в этом году даже не хотят упоминать о вкладе Советского Союза в победу. По его словам, на вопрос, кто освободил Германию от нацизма, тамошний пресс-секретарь или его зам не смогли назвать Советский Союз.

«Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит», — сказал Песков.

Ранее на Параде Победы в Москве президент России Владимир Путин напомнил о начале Великой Отечественной войны и о том, какие цели преследовала нацистская Германия, нападая на Советский Союз. Глава государства отметил, что гитлеровцы планировали захват страны.