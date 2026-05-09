День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:54

Жительница Эстонии с родными приехала в Ивангород, чтобы отметить День Победы

Военнослужащие на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Военнослужащие на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Жительница эстонской Нарвы приехала в Россию навестить родных и отметить День Победы. Она несколько часов простояла в очереди на КПП «Ивангород». Об этом пишет РИА «Новости».

Женщина вместе с мужем и детьми приехали в Ивангород, чтобы сходить на концерт и посетить памятники. Традиционно 9 мая там состоится праздник «Берега Победы» у стен Ивангородской крепости. Его видно и слышно с двух берегов реки — и с российского, и с эстонского.

В Риге жители несут цветы к памятнику советским солдатам в День Победы
В Риге жители несут цветы к памятнику советским солдатам в День Победы

Ранее сообщалось, что со стороны Эстонии на выезде в Россию скопилось много людей. Очередь растянулась на 2–3 часа. Жители Прибалтики ехали в РФ на День Победы, потому что в Эстонии этот праздник официально не признают. Длинные очереди на границе между Ивангородом и Нарвой держались трое суток.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Эстония
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar