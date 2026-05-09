Жительница Эстонии с родными приехала в Ивангород, чтобы отметить День Победы

Жительница эстонской Нарвы приехала в Россию навестить родных и отметить День Победы. Она несколько часов простояла в очереди на КПП «Ивангород». Об этом пишет РИА «Новости».

Женщина вместе с мужем и детьми приехали в Ивангород, чтобы сходить на концерт и посетить памятники. Традиционно 9 мая там состоится праздник «Берега Победы» у стен Ивангородской крепости. Его видно и слышно с двух берегов реки — и с российского, и с эстонского.

Ранее сообщалось, что со стороны Эстонии на выезде в Россию скопилось много людей. Очередь растянулась на 2–3 часа. Жители Прибалтики ехали в РФ на День Победы, потому что в Эстонии этот праздник официально не признают. Длинные очереди на границе между Ивангородом и Нарвой держались трое суток.