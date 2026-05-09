«Тема слишком сложная»: Песков предупредил о долгом пути к мирному соглашению с Украиной

Путь к мирному договору по Украине будет долгим и подразумевает массу сложных деталей. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио.

Песков отметил, что Вашингтон торопит события, однако тема урегулирования конфликта слишком непроста.

«Выход на соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Марко Рубио допустил выход Вашингтона из переговорного процесса по Украине. Американский дипломат заявил, что роль США как посредника пока сохраняется, но если прогресса не будет, тратить ресурсы на «застопорившиеся» усилия в Белом доме не намерены.