Виктор Орбан 9 мая покидает пост премьер-министра Венгрии. Политик занимал эту должность с 2010 года — дольше всех в истории страны. Практически всё это время его партия «ФИДЕС» в коалиции с христианскими демократами сохраняла парламентское большинство.

После поражения на выборах приближённые к бывшему главе правительства предприниматели начали в срочном порядке выводить капиталы за границу. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр уже призвал не приобретать активы у лиц, связанных с уходящей властью.

Также Life.ru писал, что Виктор Орбан решил отказаться от депутатского мандата в парламенте, но остаться лидером партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». В видеообращении, показанном по национальным телеканалам, он пояснил, что полученный им как первым номером списка коалиции ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии мандат фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому он отказывается от него, так как сейчас нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения.