Поколение Z в Британии забывает о Победе: почти 70% не понимают значения 9 Мая

Около 70% молодых британцев из поколения Z не считают День Победы значимой датой. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на результаты нового опроса.

Исследование, проведённое для благотворительной организации Royal British Veterans Enterprise (RBVE), показало, что важность Дня Победы в Европе понимают 63% взрослых жителей Великобритании. Среди зумеров этот показатель и вовсе упал до 34%. В RBVE назвали ситуацию «разрывом в понимании военной службы — прошлой и настоящей».

Опрос компании Opinium, в котором участвовали 2052 взрослых британца, также показал, что 80% жителей страны считают День Победы важной частью национальной идентичности, а 79% уверены, что дата помогает понимать историю.

При этом только 23% респондентов считают, что молодёжь действительно понимает судьбу ветеранов и последствия военной службы.

Отдельное внимание в исследовании уделили образу «Томми» — символическому прозвищу британских солдат. Лишь 40% взрослых британцев правильно связывают этот образ со всеми служившими в армии. Среди поколения Z показатель составил всего 16%, тогда как среди беби-бумеров — 70%.

К 81-й годовщине Дня Победы в Европе RBVE запустила кампанию «Всё ещё на службе». Её центральной частью стала серия портретов ветеранов, созданная британским фотографом Рэнкином.

«Портреты, написанные в память о Дне Победы в Европе, предлагают взглянуть на дату иначе: не как на день скорбных раздумий, а как на нить, соединяющую вчера и сегодня», — заявил Рэнкин.

Тем временем 90 процентов граждан России называют День Победы значимой датой. Примерно 86 процентов опрошенных оценивают 9 Мая как важный праздник. Ещё 89 процентов видят в нём способ сохранения памяти о фронтовиках. Почти 85 процентов респондентов уверены, что эта дата усиливает единство общества. В числе главных атрибутов праздника участники опроса назвали георгиевскую ленту, Вечный огонь и Знамя Победы.