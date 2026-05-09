Важнее всех праздников: Внук Никулина рассказал об отношении легенды советского кино к 9 Мая

Для Юрия Никулина 9 Мая был важнее дня рождения и Нового года, рассказал его внук Максим. В интервью изданию The Voicemag он поделился личными воспоминаниями о легендарном актёре, ветеране и фронтовике.

Собеседник вспоминает, что в детстве он всегда просыпался утром 9 мая от того, что дед звонил своим боевым товарищам. При этом сам Юрий Владимирович не любил рассказывать о войне, но дружбу с двумя сослуживцами пронёс через всю жизнь: с творческим партнёром по манежу Михаилом Шуйдиным и Маратом Вайнтраубом.

Никулин был призван в Красную армию в 17 лет в 1939 году, воевал на финской войне, а затем и во время Великой Отечественной защищал воздушные подступы к Ленинграду от фашистов. После контузии его перевели в 72-й отдельный зенитный дивизион.

Сегодня Максим Никулин продолжает семейную династию: работает в цирке на Цветном бульваре и занимается организацией гастролей. Он окончил Школу-студию МХАТ и возглавляет отделение, которое курирует выезды труппы.

Кстати, в апреле на севере столицы появился монумент Юрию Никулину. Памятник установили в честь артиста, участника Великой Отечественной войны и кавалера двух орденов Ленина — человека, чьё имя стало символом целой эпохи в цирке, кино и на телевидении.