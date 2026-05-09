Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции переехать в Москву

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не согласилась с мнением, что ресурсы страны стягиваются в Москву. Свою позицию она изложила в разговоре с порталом Sport24.

По словам парламентария, разница между центром и провинцией существовала всегда, даже «при царе Горохе». Роднина напомнила, что недовольные жизнью на местах граждане вольны попытать счастья в мегаполисе, хотя успеха там добиваются далеко не все.

Особое возмущение у неё вызвал тезис о «грабеже». Прославленная спортсменка задалась вопросом, откуда вообще взялось подобное выражение. В крупном городе, пояснила она, сконцентрированы квалифицированные кадры во всех отраслях, поэтому обвинения в адрес мегаполиса лишены смысла.

Депутат подчеркнула, что поступающие финансовые потоки впоследствии распределяются по разным направлениям. Она также указала на стандартность такой модели для мировой практики.

В качестве примера Роднина привела США, где невозможно сравнивать Нью-Йорк с небольшими городами. Ситуация в разных субъектах федерации объективно неодинакова: есть более обеспеченные территории, а есть те, что испытывают трудности. Именно для сглаживания этих диспропорций нижняя палата парламента целенаправленно выделяет дополнительные бюджетные ассигнования.

Ранее Роднина связала гнев россиян из-за своих слов про пенсии с желанием «опустить и попачкать». Олимпийская чемпионка призналась, что до сих пор не понимает такого сильного резонанса после своих слов — в прошлом году заявила, что граждане должны сами заботиться о себе в старости, а не только надеяться на государство.