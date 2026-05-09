Путин назвал парад Победы на Красной площади «достойным и спокойным»
Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал проведение парада Победы на Красной площади как «достойное и спокойное». Такую оценку он дал во время неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.
«Всё получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — сказал российский лидер.
Выступление Владимира Путина на Параде Победы продлилось более 8 с половиной минут. Затем по брусчатке торжественным маршем двинулись военнослужащие. В прошлом году, когда отмечали юбилей Победы, выступление Путина продолжалось ровно 10 минут. На этот раз оно было короче.
