Путин назвал парад Победы на Красной площади «достойным и спокойным»

Президент России Владимир Путин охарактеризовал проведение парада Победы на Красной площади как «достойное и спокойное». Такую оценку он дал во время неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.

«Всё получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — сказал российский лидер.

Выступление Владимира Путина на Параде Победы продлилось более 8 с половиной минут. Затем по брусчатке торжественным маршем двинулись военнослужащие. В прошлом году, когда отмечали юбилей Победы, выступление Путина продолжалось ровно 10 минут. На этот раз оно было короче.