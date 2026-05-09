«Цирк и клоунада»: Ушаков резко поставил на место Зеленского, «разрешившего» парад

Помощник президента РФ Юрий Ушаков жёстко прокомментировал указ главы украинского режима Владимира Зеленского, связанное с проведением парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Свою оценку «важному» документу он дал в беседе с журналистом Life.ru из кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Клоунада, цирк, есть и другие хлёсткие слова», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского, который якобы «разрешает» проведение Парада Победы 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что Россия не нуждается в чьих-либо разрешениях для проведения памятных мероприятий, посвящённых Дню Победы.