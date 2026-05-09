9 мая, 12:03

Жителя Ленобласти настигла расплата за убийство, совершённое 20 лет назад

Обложка © Life.ru

Спустя 20 лет после трагедии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве женщины в шиномонтажной мастерской. Преступление было совершено в Волховском районе ещё в 2006 году. Тело погибшей с множественными колотыми ранами обнаружили тогда за обочиной дороги, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Лишь этой зимой подозреваемого (сейчас ему 51 год) задержали, и он признал вину. По версии следствия, мужчина зарезал знакомую из корыстных побуждений. Такая юридическая квалификация расправы даёт основание направить дело в суд, а не прекратить его по истечении сроков давности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Один приходи, тоже одни придём: Петербуржцы устроили массовую драку с поножовщиной на Суворовском

К слову, за апрель в Петербурге и Ленинградской области пропали без вести 299 человек. Большинство (199) удалось найти живыми. Однако, к сожалению, 24 человека погибли, а судьба 28 остаётся неизвестной.

Борис Эльфанд
