Жителя Ленобласти настигла расплата за убийство, совершённое 20 лет назад

Спустя 20 лет после трагедии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве женщины в шиномонтажной мастерской. Преступление было совершено в Волховском районе ещё в 2006 году. Тело погибшей с множественными колотыми ранами обнаружили тогда за обочиной дороги, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Лишь этой зимой подозреваемого (сейчас ему 51 год) задержали, и он признал вину. По версии следствия, мужчина зарезал знакомую из корыстных побуждений. Такая юридическая квалификация расправы даёт основание направить дело в суд, а не прекратить его по истечении сроков давности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».