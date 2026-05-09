Российские каноисты Свинарёв и Петров взяли золото на этапе Кубка мира

Российские каноисты успешно выступили на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Сергей Свинарёв стал победителем на дистанции 200 метров с результатом 38,05 секунды.

Серебро взял Артур Гулиев из Узбекистана (38,17), бронзу — испанец Пабло Грана (38,30). Ещё один россиянин Александр Боц финишировал четвёртым (38,96). На дистанции 1000 метров золото после фотофиниша присудили Захару Петрову. Изначально он уступил чеху Мартину Фуксе 0,01 секунды, но после пересмотра судьи отдали высшие награды нашим спортсменам.

Свинарёву 24 года, он бронзовый призёр чемпионата мира-2025. Петрову 23 года, он пятикратный чемпион мира. Турнир в Венгрии — первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Всего в соревнованиях участвуют 24 российских спортсмена в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации каноэ (ICF).

Ранее сообщалось, что в третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию, проходившем в Сиане (Китай), сборная России завоевала победу в командных соревнованиях по акробатике. Российские спортсменки набрали 227,9089 балла, опередив две китайские команды, занявшие второе и третье места с результатами 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.