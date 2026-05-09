Ушаков заявил о паузе в трёхсторонних переговорах по Украине

В переговорах по украинскому урегулированию взята пауза, договорённостей о следующем раунде пока нет. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договорённостей не достигнуто», — сказал Ушаков.

При этом Юрий Ушаков допустил, что консультации с участием США в дальнейшем всё же будут возобновлены, однако конкретных сроков пока нет. Он подчеркнул, что участникам процесса понятно, какие шаги необходимо предпринять перед следующим этапом обсуждений. Отдельно представитель Кремля указал, что в первую очередь речь идёт об украинской стороне.

«Она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным», — отметил Ушаков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам главы американской дипломатии, несмотря на активные попытки США выступать посредником, процесс пока не принёс ощутимых результатов.