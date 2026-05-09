Ушаков: Контакты России и США активизировались из-за угроз Киева

Контакты Москвы и Вашингтона стали более интенсивными на фоне угроз Киева. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«С учётом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева, активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», — сообщил Ушаков журналистам.

Дипломат также прокомментировал реакцию зарубежных столиц на заявления Владимира Зеленского о возможных атаках на Москву 9 мая. Ушаков отметил, что реакцию эту видели все.

Российская сторона четко обозначила последствия, которые способны повлечь преступные террористические акции. Представитель Кремля выразил мнение, что к этому сигналу в большинстве государств отнеслись с пониманием.

Говоря о 9 мая, Ушаков отметил, что ударов по Красной площади нанесено не было. Соответственно, массированный ответный пуск ракет по украинской столице также не случился.