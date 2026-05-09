В США выловили озёрного осетра длиной более двух метров и весом почти 75 кг

В американском штате Миннесота рыбак Тревис Китинг выловил гигантского озёрного осётра и установил новый рекорд в категории «поймал и отпустил». Об этом сообщает KROC News.

Инцидент произошёл 18 апреля на реке Рейни-Ривер. Длина рыбы превышала два метра, а вес составлял 74,84 килограмма. День выдался холодным с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Сначала Китинг с друзьями рыбачил в заливе Фор-Майл, но за восемь часов им попались лишь семь некрупных особей. Вечером он переместился к устью реки. Примерно через час удилище согнулось почти до воды, и на вытаскивание гиганта ушло, по словам рыбака, «более часа чистого хаоса».

