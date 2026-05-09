«Для врагов мы все русские»: Кавалер двух орденов Мужества назвал главный урок ВОВ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Главное, что Россия вынесла из Великой Отечественной войны — это единство народов. Об этом газете «Взгляд» заявил участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Эдуард Шонов.

«Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз — для всех врагов мы русские!», — процитировал он генерала армии Василия Маргелова.

Особое влияние на него оказал подвиг разведчиков под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции. В ночь на 10 октября 1944 года разведчики высадились на занятый врагом берег, двое суток пробирались по тундре, а затем внезапно атаковали немецкую батарею и захватили в плен большое число гитлеровцев. Дважды кавалер ордена Мужества отметил, что современные воины повторяют легендарные подвиги предков.

«Я неоднократно наблюдал подобные подвигам Гастелло или Матросова отчаянные поступки. Что сказать, это у нас в крови, наш культурный код», — подчеркнул собеседник.

Шонов также признался, что на передовой особенно остро почувствовал связь с поколением дедов и прадедов.

«История циклична, и нашей стране вновь приходится вставать на защиту мира», — заключил он.

Ранее 95-летний ветеран раскрыл правду о зверствах фашистов в годы ВОВ. Немецкие захватчики действовали с невероятной жестокостью. Они отбирали у родителей детей, заводили их в палатку Красного Креста, а через 15 минут выносили полностью обескровленные тела. Таким способом фашисты добывали кровь для своих раненых солдат.

Александра Мышляева
