Соединённые Штаты не способны эффективно защищаться от экономических угроз и долговых проблем. Об этом в эфире YouTube-канала капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

«США не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов. Мы не производим достаточно за год, чтобы покрыть проценты, не говоря уже о самом долге», — сказал он.

По словам Мэттью Хо, текущая экономическая модель США делает страну уязвимой к внешним потрясениям. Он предупредил, что возможные военные действия в районе Персидского залива могут вызвать серьёзные последствия для мировой экономики и почти мгновенную рецессию в США. Эксперт также заявил, что Соединённые Штаты не смогут полностью изолировать свою экономику и перейти к самодостаточной модели.

«Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными… мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время следует ожидать новых американских ударов по Ирану, поскольку дипломатические переговоры между сторонами не имеют перспектив для быстрого урегулирования. США стремятся добиться от Тегерана принятия условий, отражающих исключительно американский подход к урегулированию ситуации.