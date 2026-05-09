Чешский каноист отказался подниматься на пьедестал с россиянином Петровым

Чешский каноист Мартин Фукса увидел россиянина Захара Петрова на церемонии награждения и не пришёл туда. Гонка на 1000 метров прошла в рамках этапа Кубка мира в Венгрии.

Фукса финишировал первым, Петров — вторым. Разница между спортсменами составила всего 0,01 секунды.

После фотофиниша судьи решили наградить золотыми медалями обоих гребцов. Однако чех проигнорировал церемонию — награждение прошло без его участия.

Напомним, российские каноисты отлично выступили на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Сергей Свинарёв одержал победу на двухсотметровке, показав 38,05 секунды. Серебро завоевал Артур Гулиев из Узбекистана (38,17), а бронзу — испанец Пабло Грана (38,30). Четвёртым финишировал ещё один россиянин Александр Боц (38,96).