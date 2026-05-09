«Эмоции незабываемые»: Участник СВО Кротов впервые принял участие в Параде Победы

Боец специальной военной операции из Брянской области Юрий Кротов рассказал о своих впечатлениях от участия в Параде Победы в Москве. Об этом он поделился в разговоре с Life.ru.

Чувства от Парада Победы просто незабываемые, эмоции тоже. Я первый раз принимал участие в Параде. Юрий Кротов Участник спецоперации из Брянской области

По словам военнослужащего, организация мероприятия и уровень безопасности были обеспечены на высоком уровне. Он подчеркнул, что остался под большим впечатлением от торжественного события и поддерживает позицию руководства страны.

«Речь верховного главнокомандующего на высшем уровне, всё чётко и правильно он сказал. Я полностью поддерживаю нашего президента. Нам нужна победа и ничего кроме победы», — добавил он.

Военнослужащий рассказал, что был приглашён к участию через фонд «Защитники Отечества». Он также отметил, что 9 Мая считает главным праздником для себя и для всего многонационального народа России. После участия в параде он не планирует принимать участие в других праздничных мероприятиях.

