Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 08:56

«Может, парашют?» Участники СВО с юмором показали подарки с Парада Победы в Москве

Журналист Юнашев показал, что лежало в сувенирных рюкзаках у военных на параде

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался у участников специальной военной операции, присутствовавших на параде Победы, что лежит в их памятных сувенирных рюкзаках. Бойцы подошли к вопросу с юмором — и предположили, что там может быть сухпаёк на три дня или парашют.

Видео © Юнашев LIVE

Однако подарок оказался разнообразнее. В рюкзаках обнаружились термос, шоколад, пилотка, модель самолёта, дождевик и плед.

«Дети точно обрадуются мои», — сказал один из военнослужащий, доставая из рюкзака конструктор.

Военные отметили, что почти всё это пригодится в зоне боевых действий, кроме, пожалуй, модели самолёта.

«И то можно сделать электродвигатель и как беспилотник использовать», — добавили военные с улыбкой.

Сразу после парада Владимир Путин поднялся на трибуны, где находились приглашённые гости. Президент пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, а также с представителями молодёжных патриотических движений, пожав им руки и обменявшись поздравлениями. Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным почти 103 года — это Кирилл Семёнов, который прошёл боевой путь от Сталинградского фронта до освобождения Польши и Германии.

