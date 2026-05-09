«Может, парашют?» Участники СВО с юмором показали подарки с Парада Победы в Москве

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался у участников специальной военной операции, присутствовавших на параде Победы, что лежит в их памятных сувенирных рюкзаках. Бойцы подошли к вопросу с юмором — и предположили, что там может быть сухпаёк на три дня или парашют.

Однако подарок оказался разнообразнее. В рюкзаках обнаружились термос, шоколад, пилотка, модель самолёта, дождевик и плед.

«Дети точно обрадуются мои», — сказал один из военнослужащий, доставая из рюкзака конструктор.

Военные отметили, что почти всё это пригодится в зоне боевых действий, кроме, пожалуй, модели самолёта.

«И то можно сделать электродвигатель и как беспилотник использовать», — добавили военные с улыбкой.