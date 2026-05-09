«Может, парашют?» Участники СВО с юмором показали подарки с Парада Победы в Москве
Журналист Юнашев показал, что лежало в сувенирных рюкзаках у военных на параде
Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев поинтересовался у участников специальной военной операции, присутствовавших на параде Победы, что лежит в их памятных сувенирных рюкзаках. Бойцы подошли к вопросу с юмором — и предположили, что там может быть сухпаёк на три дня или парашют.
Однако подарок оказался разнообразнее. В рюкзаках обнаружились термос, шоколад, пилотка, модель самолёта, дождевик и плед.
«Дети точно обрадуются мои», — сказал один из военнослужащий, доставая из рюкзака конструктор.
Военные отметили, что почти всё это пригодится в зоне боевых действий, кроме, пожалуй, модели самолёта.
«И то можно сделать электродвигатель и как беспилотник использовать», — добавили военные с улыбкой.
Сразу после парада Владимир Путин поднялся на трибуны, где находились приглашённые гости. Президент пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, а также с представителями молодёжных патриотических движений, пожав им руки и обменявшись поздравлениями. Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным почти 103 года — это Кирилл Семёнов, который прошёл боевой путь от Сталинградского фронта до освобождения Польши и Германии.
