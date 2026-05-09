Россиянка Рясова завоевала серебро на Кубке мира по триатлону в Китае

Россиянка Валентина Рясова заняла второе место на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду. Общее время спортсменки составило 55 минут 27 секунд.

Победительницей стала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лаура Линдеманн — она также показала 55.27. Бронзу завоевала британка Кейт Во, отставшая на одну секунду (55.28).

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе. Несмотря на искусственные ограничения, наша спортсменка смогла составить конкуренцию сильнейшим атлетам мира.