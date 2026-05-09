Россиянка Рясова завоевала серебро на Кубке мира по триатлону в Китае
Валентина Рясова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Россиянка Валентина Рясова заняла второе место на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду. Общее время спортсменки составило 55 минут 27 секунд.
Победительницей стала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лаура Линдеманн — она также показала 55.27. Бронзу завоевала британка Кейт Во, отставшая на одну секунду (55.28).
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе. Несмотря на искусственные ограничения, наша спортсменка смогла составить конкуренцию сильнейшим атлетам мира.
Ранее сообщалось, что в третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию, проходившем в Сиане (Китай), сборная России завоевала победу в командных соревнованиях по акробатике. Российские спортсменки набрали 227,9089 балла. Это позволило им обойти две китайские команды. Второе место заняла одна из них с результатом 212,9576 балла, третье — другая (190,2319 балла).
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.