Российско-немецкий футболист получил 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

В Германии осудили российско-немецкого футболиста Владислава Фадеева, который играет за «Кайзерслаутерн». Об этом пишет Sport Baza.

Его приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельное ДТП, которое он устроил в 2023 году на автобане. Тогда мать и дочь сгорели заживо в своих разбитых машинах. Фадеев выступает за вторую команду «Кайзерслаутерна» и в этом сезоне сыграл 27 матчей, забив 8 голов.

Ранее столичный суд продлил арест футболисту клуба «Урал-2» Даниилу Секачу, которого обвиняют в убийстве и разбое. 13 марта он по заданию кураторов проник в чужую квартиру. Адрес и указания он получил, после чего под диктовку вскрывал сейф. Когда вернулась хозяйка квартиры, футболист избил и зарезал её.