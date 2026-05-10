В аэропорту Денвера самолёт сбил человека при взлёте и загорелся

В аэропорту Денвера пассажирский самолёт Frontier Airlines при выруливании на взлётную полосу сбил человека. На борту находились 231 пассажир, их эвакуировали. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление аэропорта.

Инцидент произошёл 8 мая 2026 года около 23:19 по местному времени (9 мая 08:19 мск) в аэропорту Денвера (DEN). Рейс Frontier Airlines 4345, направлявшийся в Лос-Анджелес, столкнулся с пешеходом во время взлёта.

У самолёта с 231 человеком на борту после столкновения произошло кратковременное возгорание одного из двигателей. Экипаж сумел остановить самолёт, после чего была проведена эвакуация пассажиров. Возгорание оперативно ликвидировали.

Авиакомпания Frontier Airlines заявила, что совместно с аэропортом и службами безопасности проводит расследование обстоятельств происшествия. Полиция Денвера пока не раскрывает личность и состояние пострадавшего пешехода.

Ранее в бразильском городе Белу-Оризонти произошла авиакатастрофа — лёгкий самолёт после взлёта врезался в здание. В результате крушения погибли пилот и второй пилот. На борту также находились четыре пассажира. Перед аварией командир воздушного судна успел выйти на связь с диспетчерской вышкой и сообщил о проблемах, возникших сразу после взлёта.