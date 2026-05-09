Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер резко и иронично прокомментировал заявление главы украинского режима Владимира Зеленского, в котором упоминалось «разрешение» на проведение Парада Победы в Москве. Об этом он написал в соцсети Х.

«Очевидно, он пришёл к выводу, что без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. <…> Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», — отметил Миллер.

В продолжение он добавил ироничное замечание, что Зеленскому следовало бы «давать разрешения» и другим странам на природные или культурные явления.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал цирком указ Владимира Зеленского, который касался проведения Парада Победы в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что подобные инициативы выглядят как попытка символического давления, но не имеют практического значения для проведения торжественных мероприятий в Москве.