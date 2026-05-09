Канцлер Германии Мерц поздравил граждан с днём освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли Красной армии. Об этом в соцсетях написал сенатор Алексей Пушков и дал совет немецкому политику.

«Канцлер Мерц сделал вид, что не знает, кто освободил немцев от нацизма. Поздравив немцев с освобождением, он забыл назвать освободителя», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике.

По мнению российского парламентария, немецкому лидеру следует повесить в своём кабинете знаменитую фотографию Красного знамени над Рейхстагом, который находтся прямо напротив здания кабмина. Этот кадр напоминает об уроках прошлого и должно помочь избежать непоправимых ошибок, уверен сенатор.

«Если канцлер способен хоть что-то понимать», — заключил Пушков.

Напомним, официальный Берлин уклонился от прямого ответа о том, кто именно спас Европу от гитлеризма. В правительстве ФРГ считают, что Мерц не упомянул все государства-освободительницы из-за ограничения по длине поста в соцсети Х. А официальный представитель кабмина Штеффен Майер уверяет, что канцлер хотел подчеркнуть сам факт освобождения Германии от режима ужаса.