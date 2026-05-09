«Стресс или заболевание»: Врач оценил состояние сильно исхудавшей Миллы Йовович

Новое видео Миллы Йовович, где она без макияжа крупным планом записала обращение к поклонникам, вызвало удивление и даже шок, пользователи обратили внимание на резко похудевшее лицо и измождённый вид актрисы, указал врач-дерматовенеролог Леонид Косых. Тем не менее, он призвал не делать поспешных выводов.

Медик подтвердил, что знаменитость выглядит сильно похудевшей: лицо стало очень худым, черты заострились, волосы — более тонкими, однако судить о неудачной пластике по одному ролику неправильно, признаков свежей операции на этих кадрах не наблюдается. Чтобы делать выводы о хирургическом вмешательстве или косметологических инъекциях, нужно ставить рядом фотографии «до» и «после».

«Это может быть как целенаправленное похудение, так и последствия стресса или заболеваний», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».