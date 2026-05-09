Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 12:53

Внёс вклад в историю: Зритель набросился на «фашистов» во время праздничного представления

В Улан-Удэ мужчина выхватил оружие у реконструктора и бросился в бой с «немцами»

Обложка © Life.ru

В Улан-Удэ пьяный мужчина во время реконструкции боя отобрал у актёра пистолет и бросился на «немцев». Местный житель решил войти в историю и вмешался в представление, пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина, который бросился в «бой» в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Baza

Праздничное представление проходило на склоне у городского культурного центра — артисты показывали подвиг Сергея Орешникова. Видимо игра была настолько убедительной, что один из зрителей, будучи нетрезвым, решил вмешаться.

Он выхватил у реконструктора оружие и пошёл в атаку. Благодаря одному из актёров «подвиг» удалось пресечь — он скрутил зрителя и вывел с площадки.

Сегодня Россия отмечает 81-ю победу в Великой Отечественной войне. В Москве по случаю праздника уже прошёл Парад Победа. Сейчас вся страна продолжает вспоминать своих родных — участников сражений. Особое внимание сегодня приковано к ветеранам ВОВ.

Наталья Афонина
