Последний день войны: Вспоминаем хронологию и что происходило 8 и 9 мая 1945 года

Война, длившаяся 1418 дней, унесла жизни около 27 миллионов советских граждан. И вот, когда до мирной жизни оставались уже не месяцы, а часы, закрутилась последняя борьба за то, как именно и где будет подписана капитуляция. Точку в самой кровавой войне предстояло поставить дважды. Life.ru решил вспомнить, как проходил последний день войны в мае 1945 года! Вы с нами?

Первый акт в Реймсе

Последний день войны в мае 1945-го: хронология событий Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / Ralph Morse

Утром 7 мая 1945-го в столице Чехословакии, Праге, вспыхнуло восстание против оккупантов. В это же время в штабе Эйзенхауэра в Реймсе разворачивалась своя драма. Изначально гитлеровцы пытались заключить сепаратный мир с США и Англией, чтобы продолжить бойню с СССР, но получили ультиматум: сдаваться придётся полностью и всем.

Первый акт подписали в 02:41 ночи 7 мая 1945 года. И хотя стальной кулак Красной армии сокрушил гитлеровскую машину, документ со стороны СССР скрепил подписью всего лишь генерал-майор Иван Суслопаров, начальник советской миссии при союзниках. К вечеру 7 мая гитлеровское радио уже вовсю трубило о сдаче.

В Кремле это вызвало бурю негодования. Сталин заявил, что главную тяжесть войны на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. В Кремле отметили, что в тексте роль СССР отодвигалась на второй план. В итоге после гневных звонков Сталина союзникам пришлось согласиться на повторную церемонию, уже в поверженном Берлине.

Как Кейтель поставил точку в войне?

Как проходили последние дни войны в 1945 году: хронология событий 8–9 мая. Начальник Верховного командования вооружённых сил нацистской Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (слева на первом плане). Фото © ТАСС / Евгений Тиханов

На следующий день, 8 мая, в Берлин прибыла делегация вермахта. Согласно воспоминаниям Жукова: «Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Кейтель быстро поднялся и, медленно взяв со столика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом направился к нашему столу». В полночь по московскому времени фельдмаршал Вильгельм Кейтель собственноручно поставил подпись под финальным актом. Акт вступил в силу в 23:01 по центральноевропейскому времени (01:01 9 мая по Москве).

Но мирную жизнь на континенте это ознаменовало лишь формально. В западных союзных столицах в этот день уже вовсю праздновали «День победы в Европе». Пока в Лондоне и Париже ликовали толпы, советские солдаты готовились к последнему, самому стремительному броску на Прагу.

Праздник с кровью на губах: последний бой 9 мая

Как проходили последние дни Великой Отечественной войны в 1945 году? Фото © ТАСС / Евгений Тиханов

В Москве старожилы запомнили ночь на 9 мая 1945 года как самую светлую. В 2 часа 10 минут по радио выступил Юрий Левитан, зачитавший «Акт о военной капитуляции фашистской Германии». В 22 часа Сталин обратился к народу, и Москва дала салют 30 залпами из тысячи орудий. Однако на самом юге фронта в ту ночь не спали не только от радости. 9 мая советские танки начали штурм Праги, чтобы спасти её от уничтожения. Только за эти дни с 6 по 11 мая безвозвратные потери РККА составили почти 12 тысяч человек. В самой Праге 9 мая погибло 54 советских воина. Они отдали свои жизни за свободу Чехословакии уже после того, как Кейтель подписал капитуляцию.

Наследие Победы: две даты одной истории

Именно так на карте мира появилась удивительная историческая аномалия: празднование победы над одной и той же Германией в разные дни. На Западе страсти по-настоящему утихли далеко не сразу, поскольку Тихоокеанская война с Японией ещё продолжалась. А вот 9 мая 1945 года стал днём всенародного торжества в СССР! Война забрала миллионы жизней, о которых сегодня мы с гордостью вспоминаем в День Победы.