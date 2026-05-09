Лукашенко заявил Путину, что «кое-что сказал» за него журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с прессой в Москве обратился к Владимиру Путину и сообщил, что уже успел «кое-что сказать» за российского лидера. Видео с эпизодом распространил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Всё произошло после Парада Победы на Красной площади, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В какой-то момент он заметил проходящего мимо российского лидера Владимира Путина и обратился к нему прямо на публике.

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — сказал он.

Реплика белорусского президента прозвучала с улыбкой и касалась его недавних комментариев для журналистов. Ответ Путина в опубликованных кадрах не слышен, однако он улыбнулся в ответ.

После короткого обмена словами главы государств пожали друг другу руки и обнялись перед дальнейшим продолжением мероприятий. Также Путин поприветствовал Николая Лукашенко, сына белорусского президента, который присутствовал на торжественных событиях в Москве.

Ранее Лукашенко рассказал о своих впечатлениях от военного парада на Красной площади, отметив, что изначально настороженно воспринял сокращённый формат мероприятия. По словам белорусского лидера, он опасался, что изменения могут повлиять на общее восприятие торжественного шествия.