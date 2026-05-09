В Донецке сотрудники Росгвардии организовали торжественный парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Карабута в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия провела парад у дома ветерана Великой Отечественной войны в Донецке. Видео © Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Праздничные мероприятия прошли прямо во дворе, где живёт 99-летний фронтовик. Для него подготовили концерт под открытым небом, который завершился строевым прохождением росгвардейцев под музыку военных лет. Руководитель Главного управления Росгвардии по ДНР передал ветерану подарок от главы Донецкой Народной Республики. Он также лично поздравил Анатолия Захаровича с памятной датой.

Представитель ведомства выразил благодарность за службу в годы войны, пожелав ветерану здоровья, благополучия и долгой жизни. После завершения программы Анатолий Карабут поблагодарил участников акции за внимание и проявленное уважение. Он также поделился воспоминаниями о военных годах. Отдельно ветеран напомнил о значимости сохранения исторической памяти и передачи её будущим поколениям.

Анатолий Захарович Карабут родился 29 мая 1926 года в Днепродзержинске (ныне Каменское) в семье рабочих. Он прошёл Великую Отечественную войну и позже продолжил службу в звании полковника в отставке. В разные годы он участвовал в операциях по борьбе с вооружёнными формированиями на территории Западной Украины и в Латвии.

Ранее в ДНР заявили, что, несмотря на озвученные угрозы со стороны Киева в адрес праздничных мероприятий, жители России не поддались страху. Заполненные трибуны на Красной площади в День Победы стали наглядным подтверждением устойчивости и спокойствия людей.