В Татарстане на параде показали роботов «Богомол» и «Муравей»
Роботы «Богомол» и «Муравей» на Параде Победы в Татарстане. Обложка © кадр НТР 24
В Нижнекамске (Республика Татарстан) на параде показали наземные робототехнические комплексы «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей». Соответствующие кадры опубликовала Нижнекамская телерадиокомпания.
В парадном строю прошли гусеничные машины в нескольких конфигурациях — например, НРТК с автоматическим гранатомётом калибра 30 миллиметров, а также грузовые модели. Комплексы активно используют в зоне специальной военной операции для огневой поддержки войск, минирования, постановки дымовых завес и доставки различных грузов.
Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич назвал сроки, когда роботы могут вытеснить живых бойцов с передовой. По его словам, первые человекоподобные роботы способны выйти на поле боя уже в 2027 году. Эксперт отметил, что человек постепенно отодвигается на второй эшелон, и если конфликт на Украине затянется до указанного года, появятся робототехнические комплексы, которые смогут выполнять задачи, пока под силу только людям.
Главное о развитии оборонной отрасли России и армейских буднях — в специальном разделе Life.ru.