В Татарстане на параде показали роботов «Богомол» и «Муравей»

В парадном строю прошли гусеничные машины в нескольких конфигурациях — например, НРТК с автоматическим гранатомётом калибра 30 миллиметров, а также грузовые модели. Комплексы активно используют в зоне специальной военной операции для огневой поддержки войск, минирования, постановки дымовых завес и доставки различных грузов.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич назвал сроки, когда роботы могут вытеснить живых бойцов с передовой. По его словам, первые человекоподобные роботы способны выйти на поле боя уже в 2027 году. Эксперт отметил, что человек постепенно отодвигается на второй эшелон, и если конфликт на Украине затянется до указанного года, появятся робототехнические комплексы, которые смогут выполнять задачи, пока под силу только людям.