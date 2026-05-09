«Голос живёт в памяти»: Кадыров трогательно высказался об отце в день его гибели

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день гибели своего отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, поделился воспоминаниями. В Telegram-канале он написал, что с годами всё чаще возвращается мыслями к их разговорам, а в памяти оживают голос и уверенный взгляд отца.

Кадыров признался, что ему не хватает отцовской поддержки и наставлений, а также той внутренней силы, рядом с которой исчезали сомнения и страх. Он подчеркнул: отец оставил ему не только воспоминания, но и ответственность быть достойным своей земли, народа и истории.

Глава Чечни напомнил слова Ахмата-Хаджи Кадырова о том, что именно единство, уважение друг к другу и любовь к родине — основа силы любого народа. Он пообещал следовать этим принципам каждый день.

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы. Рамзан Кадыров в этот день почтил память отца и всех жертв теракта. Пост главы республики собрал тысячи комментариев со словами поддержки.

В конце апреля в Москве состоялась встреча Рамзана Кадырова и спикер Государственной думы Вячеслава Володина. Они обсудили сотрудничество Чечни с федеральным центром, а также ключевые задачи развития республики. Глава региона высоко оценил работу Госдумы под руководством Володина, назвав парламент действенным инструментом, быстро отвечающим на вызовы и отстаивающим права россиян.