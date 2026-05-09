День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 13:29

«Апостол зырян»: О чём молиться в День святителя Стефана 9 мая

Россиянам рассказали, о чём нужно молиться в День святителя Стефана 9 мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

9 мая 2026 года РПЦ чтит память святителя Стефана, епископа Великопермского, которого называют «апостолом зырян» и просветителем Пермской земли, рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

По его словам, святителю Стефану молятся об укреплении в вере. Также к нему можно обратиться с молитвой о даровании мужества и терпения в миссионерском служении, об избавлении от скорбей и напастей, о помощи в нуждах и болезнях.

«Ему молятся о просвещении светом Христовой веры — как целых народов, так и отдельных людей, находящихся в неверии или заблуждении», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.

«Спешка — враг молитвы»: Как не превратить быстрый визит в храм в пустую формальность
«Спешка — враг молитвы»: Как не превратить быстрый визит в храм в пустую формальность

Кроме того, 9 мая 2026 года отмечается День поминовения усопших воинов в православном календаре. Почему Церковь молится о павших защитниках Отечества именно в День Победы, выяснил Life.ru.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar