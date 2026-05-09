«Апостол зырян»: О чём молиться в День святителя Стефана 9 мая

9 мая 2026 года РПЦ чтит память святителя Стефана, епископа Великопермского, которого называют «апостолом зырян» и просветителем Пермской земли, рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

По его словам, святителю Стефану молятся об укреплении в вере. Также к нему можно обратиться с молитвой о даровании мужества и терпения в миссионерском служении, об избавлении от скорбей и напастей, о помощи в нуждах и болезнях.

«Ему молятся о просвещении светом Христовой веры — как целых народов, так и отдельных людей, находящихся в неверии или заблуждении», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.

Кроме того, 9 мая 2026 года отмечается День поминовения усопших воинов в православном календаре.