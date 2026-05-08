День поминовения усопших воинов 9 мая: история, традиции и почему это не родительская суббота Оглавление Когда поминовение усопших воинов в 2026 году Почему 9 мая — особый день поминовения воинов Как Русская православная церковь помогала Родине в годы войны Танковая колонна имени Дмитрия Донского: 40 танков на пожертвования верующих Вклад духовенства: укрепление боевого духа, сбор средств, работа в госпиталях Богослужение 9 мая 2026: как и где пройдут поминальные службы Традиции поминовения воинов: как почтить память православному христианину Подача записки об упокоении Посещение могилы родственника-фронтовика Духовный смысл поминовения — в молитве как главной помощи усопшему Часто задаваемые вопросы Заключение 9 мая 2026 года — День поминовения усопших воинов в православном календаре. Почему Церковь молится о павших защитниках Отечества именно в День Победы. История установления традиции, обращение митрополита Сергия 22 июня 1941 года, танковая колонна имени Дмитрия Донского.

9 мая 2026 года православные верующие по всей России не только отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, но и почтят память павших защитников Отечества особым церковным поминовением. День поминовения усопших воинов стал неотъемлемой частью православного календаря в 1994 году по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. В этот день во всех храмах России совершаются заупокойные службы о воинах, положивших душу свою за веру и народ.

Когда поминовение усопших воинов в 2026 году

Дата поминовения воинов в 2026 году: точное число и день недели. Фото © РИА Новости / Кирилл Брага

9 мая 2026 года — суббота. День поминовения усопших воинов в православном календаре имеет фиксированную дату и всегда отмечается именно 9 мая, совпадая с государственным праздником — Днём Победы. Это единственный день церковного поминовения, который не переносится в зависимости от даты Пасхи или других подвижных праздников.

Особый статус этой даты подчёркивает значимость подвига защитников Отечества для Русской православной церкви. В 2026 году верующие смогут посетить храмы и принять участие в богослужениях, которые начнутся утром 9 мая и продолжатся памятными мероприятиями у мемориалов и воинских захоронений.

Почему 9 мая — особый день поминовения воинов

История установления Дня поминовения: решение Архиерейского собора 1994 года. Фото © РИА Новости / Юрий Кавер

Архиерейский собор Русской православной церкви, состоявшийся 29 ноября – 4 декабря 1994 года, принял историческое решение. С этого момента 9 мая официально стало днём особого ежегодного поминовения усопших воинов, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Духовной основой этого решения стали евангельские слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Церковь видит в подвиге павших воинов высшее проявление христианской любви к ближнему. Защитники Отечества, принявшие смерть на поле брани, исполнили заповедь самопожертвования ради спасения других людей.

Решение собора закрепило многовековую традицию православного почитания воинов-защитников. История показывает, что отечественные вооружённые силы невозможно представить без православия. На протяжении веков вера укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения, звала на подвиги во имя родной земли.

Как Русская православная церковь помогала Родине в годы войны

Первое слово войны: как митрополит Сергий благословил народ на борьбу Фото © Wikipedia

В день начала войны, 22 июня 1941 года, первым к согражданам обратился глава Русской православной церкви митрополит Сергий (Страгородский). Его послание прозвучало раньше официальных заявлений государственных деятелей и стало мощным духовным призывом к защите Родины. Митрополит благословил верующих на священную борьбу с захватчиками.

Обращение содержало чёткую патриотическую позицию Церкви: защита Отечества — это христианский долг каждого верующего. Слова предстоятеля вдохновили миллионы людей, укрепили их волю к сопротивлению врагу. Церковь с первого дня войны встала на сторону народа и разделила с ним все испытания.

Танковая колонна имени Дмитрия Донского: 40 танков на пожертвования верующих

Вклад Церкви в Победу: от молитвы до танковых колонн. Фото © РИА Новости

Вклад Русской православной церкви в победу над фашизмом не ограничился молитвенной поддержкой. На деньги прихожан православных храмов была создана танковая колонна имени святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие по всей стране собирали средства на оборону Родины, жертвуя последние сбережения.

7 марта 1944 года у деревни Горелки Тульской области состоялась торжественная передача танковой колонны Красной армии. В колонну вошли 40 боевых машин: 19 танков Т-34-85 и 21 огнемётный танк ОТ-34. На башнях танков красовались надписи «Дмитрий Донский» — имя князя, разгромившего Мамая на Куликовом поле в 1380 году.

Помимо танковой колонны, на средства верующих была создана авиационная эскадрилья имени Александра Невского. Эти примеры показывают масштаб участия Церкви в общенародном деле защиты Отечества. Приходские общины собирали деньги, отправляли на фронт продовольствие и тёплые вещи, помогали госпиталям.

Вклад духовенства: укрепление боевого духа, сбор средств, работа в госпиталях

Священники на войне: как духовенство разделило тяготы с народом. Фото © РИА Новости / Семён Альперин

Духовенство Русской православной церкви разделило с народом все тяготы войны. Священники служили в госпиталях, утешали раненых, провожали в последний путь погибших. Многие священнослужители сами ушли на фронт добровольцами, взяв в руки оружие наравне с мирянами.

В тылу священники вели активную работу по поддержке фронта. Они организовывали сбор средств на оборону, помогали семьям фронтовиков, ухаживали за ранеными в госпиталях. Церковь укрепляла боевой дух воинов молитвой и словом, напоминая о высоком смысле их подвига.

Богослужение 9 мая 2026: как и где пройдут поминальные службы

Поминальные службы 9 мая 2026: расписание и места проведения. Фото © РИА Новости / Кристина Соловьёва

В День Победы 9 мая 2026 года во всех православных храмах России будет совершаться Божественная литургия с особыми прошениями о павших воинах. Служба обычно начинается в 9:00–10:00 утра. По окончании литургии священники служат заупокойную литию или панихиду — поминальную службу, во время которой возносятся молитвы об упокоении душ погибших защитников Отечества.

Церковь молится обо всех, кто положил душу свою за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Во время богослужения прихожане могут подать записки об упокоении с именами своих родственников-фронтовиков. В некоторых епархиях традиционно читается особый тропарь поминовения усопших воинов.

В разных регионах России пройдут памятные мероприятия у воинских мемориалов. В Ижевске 9 мая в 10:00 запланирована заупокойная лития на Северном мемориальном кладбище. В Улан-Удэ состоится молитвенное шествие от Свято-Троицкого храма до Мемориала Победы в 12:00. В Казани память павших почтут у Вечного огня.

Аналогичные мероприятия пройдут и в других городах страны. Верующим рекомендуется уточнять программу поминовения в своём городе на сайтах епархий или местных администраций. В ряде городов, например в Казани, в 2026 году также пройдут церемонии закладки мемориалов в честь участников специальной военной операции. Это подчёркивает преемственность поминовения защитников Отечества разных поколений.

Традиции поминовения воинов: как почтить память православному христианину

Как правильно помянуть павших: православные традиции Дня Победы. Фото © Gemini Nano Banana

Главная традиция Дня поминовения усопших воинов — посещение храма и участие в заупокойной службе. В храме верующие зажигают свечи об упокоении перед иконами или у канунного столика — специального столика с распятием и подсвечником, установленного для поминовения усопших. Свечу ставят с молитвой об упокоении души конкретного человека или всех павших воинов.

Подача записки об упокоении

Записка с именами усопших воинов подаётся в церковной лавке, и священник поминает этих людей во время богослужения. Имена читаются за проскомидией — частью литургии, когда из просфор вынимаются частицы в память о живых и усопших.

Посещение могилы родственника-фронтовика

На кладбище верующие наводят порядок на могиле, возлагают цветы, читают молитвы об упокоении. Православная традиция не одобряет оставление еды и алкоголя на могилах — это пережиток языческих обычаев. Вместо этого рекомендуется раздать продукты нуждающимся или пожертвовать деньги в храм на поминовение.

Духовный смысл поминовения — в молитве как главной помощи усопшему

Церковь учит, что душа после смерти продолжает существовать и нуждается в молитвенной поддержке живых. Особенно важна молитва за тех, кто погиб внезапной смертью, не успев подготовиться к переходу в вечность. Воины, павшие на поле брани, относятся именно к такой категории усопших.

Часто задаваемые вопросы

Поминовение усопших воинов 9 мая — это родительская суббота? Нет, это отдельный день церковного поминовения, установленный специально для павших защитников Отечества. Родительские субботы посвящены вселенскому поминовению всех усопших православных христиан.

Чем отличается поминовение 9 мая от Троицкой родительской субботы? Троицкая суббота — день поминовения всех почивших без исключения, а 9 мая молятся конкретно о воинах, павших за веру и Отечество. Кроме того, Троицкая суббота имеет переходящую дату, а 9 мая — фиксированную.

Можно ли поминать 9 мая некрещёных воинов? Церковь молится о воинах, пожертвовавших жизнью за Родину, независимо от вероисповедания. Однако в записках об упокоении указываются только имена крещёных православных христиан.

В каких храмах проходят поминальные службы 9 мая 2026? Поминальные службы проходят во всех действующих православных храмах России. Уточнить время начала богослужения можно на сайте епархии вашего региона или по телефону церковной лавки.

Нужно ли специально заказывать панихиду 9 мая? Заупокойная лития о павших воинах служится во всех храмах 9 мая по окончании литургии. Для участия в общей службе ничего заказывать не нужно — достаточно прийти в храм.

Как совместить радость Дня Победы и скорбь поминовения? Церковь не разделяет эти чувства — поминовение усопших воинов и есть часть празднования Победы. Это дань уважения тем, кто завоевал свободу ценой собственной жизни.

Заключение

Память и молитва: как православные чтут героев 9 мая. Фото © РИА Новости /Кирилл Брага

9 мая — особый день в православном календаре, когда радость великой Победы неразрывно связана с молитвенной памятью о павших воинах. Церковь установила это поминовение не случайно: подвиг защитников Отечества — высшее проявление христианской любви к ближнему, воплощение евангельских слов о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

В 2026 году православные христиане по всей России почтут память героев молитвой в храмах и у воинских мемориалов. Посетите богослужение 9 мая, зажгите свечу об упокоении, подайте записку с именами погибших родственников — молитва является самой важной помощью тем, кто отдал жизнь за нашу свободу. А если вам интересны православные традиции, почитайте о том, какие народные приметы связаны с днём святого Георгия Победоносца — покровителя воинов и защитников. Вечная память героям!

