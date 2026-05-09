9 мая, 13:44

«Праздник со слезами на глазах»: Марк Тишман возложил цветы у Вечного огня в Челябинске

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marktishman

Выпускник «Фабрики звёзд» Марк Тишман проводит День Победы в Челябинске. Артист выступает в театре оперы и балета на праздничном концерте, куда пригласили ветеранов с семьями и участников специальной военной операции. Перед выступлением певец побывал возле Вечного огня.

«Праздник со слезами на глазах! Сегодня целый день слёзы очень близко. Слёзы и благоговение перед великим поколением победителей», — написал Тишман в своих соцсетях.

По словам артиста, эта Победа соткана из миллионов простых человеческих подвигов. Тишман признался, что солдаты Красной армии освободили его бабушку из фашистского гетто и фактически дали ему возможность родиться. А дедушка был солдатом и дошёл до Будапешта.

Ранее в ДНР заявили, что, несмотря на озвученные угрозы со стороны Киева в адрес праздничных мероприятий, жители России не поддались страху. Полные трибуны на Красной площади в День Победы стали наглядным доказательством стабильности и спокойствия граждан.

Александра Мышляева
