Итальянского журналиста Федерико Арнальди восхитила атмосфера в России 9 Мая
Обложка © Life.ru
Итальянский журналист Федерико Арнальди поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в России. Он принял участие в акции «Страна поёт «Катюшу», сообщает «Лента.ру». По словам телеведущего, увиденное его глубоко тронуло.
«Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражён атмосферой сплочённости, которой не встречал в Италии», — признался Арнальди, который ведёт программу «Поедем, поедим!» на канале НТВ.
Ранее народный артист России Николай Басков принял участие в шествии «Бессмертного полка» в киргизском Караколе. Музыкант нёс портрет своего родственника-ветерана. На груди певца виднелась георгиевская ленточка.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.