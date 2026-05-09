Итальянского журналиста Федерико Арнальди восхитила атмосфера в России 9 Мая

Итальянский журналист Федерико Арнальди поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в России. Он принял участие в акции «Страна поёт «Катюшу», сообщает «Лента.ру» . По словам телеведущего, увиденное его глубоко тронуло.

«Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражён атмосферой сплочённости, которой не встречал в Италии», — признался Арнальди, который ведёт программу «Поедем, поедим!» на канале НТВ.