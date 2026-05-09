Липецкие «моржи» отметили День Победы заплывом в восьмиградусной воде

Липецкая городская общественная организация «Клуб зимнего плавания имени И.В. Франценюка» отпраздновала 9 Мая по-своему — заплывом в восьмиградусной воде. Самые закалённые жители региона, взяв с собой флаги, проплыли до городской рекреационной зоны «Зелёный остров».

В заплыве, который любители холодового закаливания посвятили светлой памяти павших защитников Родины, приняли участие 40 человек.

Ранее водолазы поисково-спасательного отряда на Камчатке необычно поздравили ветеранов: они развернули праздничное полотно прямо на дне Петропавловской губы в Авачинской бухте. В Камчатском крае, во время тренировочных спусков спасатели таким оригинальным способом пожелали участникам Великой Отечественной войны долгих лет жизни.