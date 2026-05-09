Водолазы развернули флаг Победы на дне Авачинской бухты

Водолазы поисково-спасательного отряда на Камчатке экстремально поздравили ветеранов — они развернули праздничное полотно прямо на дне Петропавловской губы в Авачинской бухте. Об этом сообщил Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

На дне Авачинской бухты на Камчатке водолазы развернули праздничный флаг. Видео © VK / ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае.

Во время тренировочных спусков спасатели решили необычным способом пожелать участникам Великой Отечественной войны долгих лет жизни. Так они соединили День водолаза, который отмечается 5 мая и День Победы.