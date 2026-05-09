Курсант из Петербурга под троекратное «Ура!» попросил руки любимой в День Победы

В День Победы у Исаакиевского собора в Петербурге произошло одно из самых символичных и трогательных предложений руки и сердца. Курсант преклонил колено перед своей возлюбленной и попросил её стать его спутницей жизни, сообщает 78.ru.

По данным издания, девушка дала согласие стать женой будущего офицера под аплодисменты и поздравления сотен туристов, растроганные прохожие снимали на видео пару, слившуюся в поцелуе под троекратное «Ура!»

К слову, празднование Дня Победы в Благовещенске тоже завершилось трогательным моментом. Один из курсантов ДВОКУ сделал предложение своей девушке прямо после прохождения парадных расчётов.