Курсант из Петербурга под троекратное «Ура!» попросил руки любимой в День Победы
В День Победы у Исаакиевского собора в Петербурге произошло одно из самых символичных и трогательных предложений руки и сердца. Курсант преклонил колено перед своей возлюбленной и попросил её стать его спутницей жизни, сообщает 78.ru.
По данным издания, девушка дала согласие стать женой будущего офицера под аплодисменты и поздравления сотен туристов, растроганные прохожие снимали на видео пару, слившуюся в поцелуе под троекратное «Ура!»
К слову, празднование Дня Победы в Благовещенске тоже завершилось трогательным моментом. Один из курсантов ДВОКУ сделал предложение своей девушке прямо после прохождения парадных расчётов.
