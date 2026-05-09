В Нальчике жители пронесли по городу полукилометровое полотно с именами 25 тысяч фронтовиков. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Полотно памяти» длиной в полкилометра прошло по улицам Нальчика.

«Три месяца дети, молодёжь, педагоги, наставники, родители и старшие вышивали на ткани имена родных фронтовиков. На полотне – более 25 тыс. имён», – рассказал он.

Шествие с алой лентой прошло в рамках акции «Полотно памяти руками благодарных потомков». Коков назвал эту акцию символом связи поколений и уважения к мужеству ветеранов Великой Отечественной.

Ранее в Чукотском автономном округе прошли мероприятия акции «Бессмертный полк», в которых приняли участие тысячи жителей региона. В посёлке Провидения в шествии участвовали более 5 тысяч человек, сообщили в правительстве округа. Участники пронесли по улицам огромную Георгиевскую ленту.