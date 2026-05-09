День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 14:27

«Полотно памяти» длиной в полкилометра прошло по улицам Нальчика

В Нальчике развернули полукилометровое полотно с именами 25 тысяч фронтовиков

В Нальчике жители пронесли по городу полукилометровое полотно с именами 25 тысяч фронтовиков. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Полотно памяти» длиной в полкилометра прошло по улицам Нальчика. Видео © Telegram / Казбек Коков

«Три месяца дети, молодёжь, педагоги, наставники, родители и старшие вышивали на ткани имена родных фронтовиков. На полотне – более 25 тыс. имён», – рассказал он.

Шествие с алой лентой прошло в рамках акции «Полотно памяти руками благодарных потомков». Коков назвал эту акцию символом связи поколений и уважения к мужеству ветеранов Великой Отечественной.

«Бессмертный полк» в Пекине собрал более 800 человек у стен посольства России
«Бессмертный полк» в Пекине собрал более 800 человек у стен посольства России

Ранее в Чукотском автономном округе прошли мероприятия акции «Бессмертный полк», в которых приняли участие тысячи жителей региона. В посёлке Провидения в шествии участвовали более 5 тысяч человек, сообщили в правительстве округа. Участники пронесли по улицам огромную Георгиевскую ленту.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Казбек Коков

Наталья Афонина
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar