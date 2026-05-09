Более 60 сотрудников ЦЭНКИ добровольцами ушли на СВО
Сотрудники ЦЭНКИ. Обложка © ТАСС / Наталья Бережная
62 сотрудника Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») добровольно отправились служить в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в госкорпорации.
Из них 14 погибли и были удостоены орденов Мужества посмертно. Мужество и самоотверженность работников космической отрасли, вставших на защиту Родины, отмечены высокими государственными наградами.
В Роскосмосе также рассказали об одном из бойцов — Дмитрии Буром. Он уже во второй раз служит по контракту в бригаде «Александр Невский» и является участником всероссийского мотоклуба «Ночные Волки».
Ранее житель России с позывным Марсель отправился в зону спецоперации в 61 год, не предупредив об этом своих близких. Мужчина подписал первый контракт в 2023 году. На данный момент у него уже восьмой контракт подряд. Марсель — отец семерых детей и дедушка пятерых внуков. В семье скоро появится шестой внук.
