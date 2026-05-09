Более 60 сотрудников ЦЭНКИ добровольцами ушли на СВО

62 сотрудника Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») добровольно отправились служить в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в госкорпорации.

Из них 14 погибли и были удостоены орденов Мужества посмертно. Мужество и самоотверженность работников космической отрасли, вставших на защиту Родины, отмечены высокими государственными наградами.

В Роскосмосе также рассказали об одном из бойцов — Дмитрии Буром. Он уже во второй раз служит по контракту в бригаде «Александр Невский» и является участником всероссийского мотоклуба «Ночные Волки».