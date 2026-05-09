Побои и двойная жизнь: Россиянка на суде узнала о давней любовнице мужа

В Санкт-Петербурге во время судебного процесса по делу о нападении на полицейского вскрылись неожиданные подробности личной жизни обвиняемого: его жена узнала о второй женщине, с которой он был в отношениях почти девять лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение дела проходило в течение двух дней. По версии следствия, утром 6 мая в сквере Героев-Ижорцев мужчина ударил сотрудницу полиции по голове, после чего скрылся. На следующий день его задержали. Обвиняемый свою вину не признал, а против него возбудили дело о применении насилия к представителю власти.

В ходе заседания суд сначала опросил Елену Назирбекову, которая рассказала, что проживает с подсудимым более девяти лет и носит его фамилию, хотя официальный брак не оформлен. Позже в процессе выяснилось, что у мужчины есть и законная супруга — Кристина Назирбекова.

Реакция женщины оказалась неожиданной: при упоминании другой «семьи» она была удивлена и расстроена, что зафиксировано в материалах суда. Адвокат обвиняемого пытался смягчить позицию, заявив, что его подзащитный «глубоко социализирован и содержит сразу две семьи». Несмотря на доводы защиты, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля.

