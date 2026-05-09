Александр Маршал рассказал, как орден спас его деда от смерти во время ВОВ

Заслуженный артист России Александр Маршал до сих пор хранит китель своего деда-фронтовика с орденами и медалями. Певец рассказал, что его дед по отцовской линии был тяжело ранен в 1941 году и после этого почти не участвовал в боевых действиях, зато дед по материнской линии прошёл всю войну, дважды получил тяжёлые ранения, но вернулся домой.

Музыкант отметил, что дед не любил вспоминать войну, а если и рассказывал, то истории были тяжёлыми и страшными, но особенно Маршалу запомнилось, как раз в год пожилой ветеран надевал костюм с наградами, от чего сильно смущался, потому что не хотел привлекать к себе внимание.

Певец подчеркнул, что на одном из двух орденов Красной Звезды у деда был повреждён луч. Ветеран рассказывал внуку, что во время атаки в орден отрикошетила пуля или попал небольшой осколок, то есть награда спала его.

«Если б, внучек, не этот орден, мы бы с тобой сейчас не разговаривали», — вспомнил слова деда собеседник Пятого канала.

