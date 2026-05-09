9 мая, 14:52

Милонов призвал россиян показывать детям фильмы о Великой Отечественной войне

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Картины о Великой Отечественной войне можно и нужно показывать маленьким детям, поскольку они основаны на правильных ценностях, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. По его словам, несколько поколений наших сограждан выросли на таких фильмах.

Парламентарий отметил в беседе с «Газетой.ru», что военное кино априори базируется на правде, поэтому даже если ребёнок не всё понимает, у него всё рано будет формироваться верное отношение к войне.

«Мои дети смотрят практически любые про войну. Очень их впечатлил фильм «Звезда», например», — заключил депутат ГД РФ.

Милонов вступился за иностранные песни на школьных выпускных
Ранее Виталий Милонов заявил, что не знает ни одного мужчины, который не хотел бы иметь детей, за исключением монахов. По его словам, такой мужчина выглядит фриком и ненормальным.

