Джефф Монсон назвал 9 Мая главным праздником в мире

Американский боец MMA Джефф Монсон заявил, что считает 9 мая самым важным праздником в мире, отметив его историческое значение и масштаб. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«На мой взгляд, 9 Мая — самый большой праздник в России и во всем мире. В этот день мы чтим память о том, как СССР спас мир от фашизма, это очень важный день», — сказал он.

Сегодня он присутствовал на Красной площади и наблюдал военный парад, включая прохождение техники и военных подразделений. Монсон отметил, что увиденное произвело на него сильное впечатление и стало для него символом памяти о победе.

Также боец напомнил о жертвах войны, заявив, что, по его мнению, «27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая не только СССР, но и весь мир от фашизма», и подчеркнул важность сохранения этой памяти. Отдельно он добавил, что считает День Победы днём, который «мы никогда не забудем».

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал рассказал, что в его семье бережно сохраняют память о фронтовом прошлом, в том числе китель его деда с орденами и медалями. По словам музыканта, орден спас его деда от смерти во время ВОВ.