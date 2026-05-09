Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 14:57

«Одни воюют, другие подпевают»: Под Киевом зазвучала «Матушка-земля» в день празднования 9 Мая

В соцсетях появилось видео, снятое, как сообщается, в городе Обухове под Киевом. На нём видно, как ночью неизвестные слушают российскую песню «Матушка-земля». Местных жителей возмутил выбор такой композиции.

Ночью в Обухове неизвестные украинцы слушали российскую песню «Матушка-земля». Видео © ТСН.ua

«И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздаётся посреди ночи в Обухове. Пока одни украинцы воюют, погибают — другие спокойно подпевают русским песням и даже не видят в этом ничего удивительного», — возмущаются украинцы.

Полиция Киевской области уже отреагировала. Правоохранители заявили, что устанавливают личности тех, кто слушал русские песни в Обухове. Информацию зарегистрировали, проводится проверка.

Татьяна Куртукова вошла в топ‑5 самых востребованных артистов для корпоративов

Ранее в финском городе Вантаа ученицы из русскоговорящих семей выступили в лицее с песней Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Местные власти и украинские ученики возмутились. Министр образования Финляндии Андерс Адлеркройц заявил, что школу подвёл здравый смысл, и назвал выступление оскорбительным для украинцев.

Обложка © Telegram / Татьяна Куртукова

Наталья Афонина
