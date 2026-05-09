Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором не упоминается роль Советского Союза в установлении мира в Европе после победы над нацизмом.

«Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвящённый их версии «европейских ценностей», при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией», — написал он в соцсети X.

К слову, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также не упомянул решающую роль Красной армии в разгроме гитлеровской Германии. Вместо этого он пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после окончания Второй мировой войны.

Напомним, официальный Берлин уклонился от прямого ответа о том, кто именно спас Европу от гитлеризма. В кабмине ФРГ полагают, что Мерц не перечислил все государства-освободительницы из-за технического лимита в соцсети Х. А официальный представитель правительства Штеффен Майер заявил, что канцлер хотел подчеркнуть именно сам факт освобождения Германии от нацистского террора.